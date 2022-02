Malgré la soirée difficile de Pau Lopez à l’Alliance Riviera, l’Espagnol reste le numéro 1 dans les cages à l’OM.

Après la lourde défaite contre Nice (1-4) hier soir en Coupe de France, beaucoup ont pointé du doigt la performance de Pau Lopez, notamment coupable d’une faute de main sur le but du 3-1 signé Justin Kluivert. Mais pour nos confrères de FCM, qui lui ont attribué la petite note de 4/10, Steve Mandanda n’est pas prêt de retrouver du temps de jeu pour autant…

« Pau Lopez en difficulté. Constant et rassurant, le portier espagnol a été à l’image de son équipe lors de ce quart de finale, friable. Sa sortie est un peu à contre temps sur le but de Gouiri, il est loin sur la tête de Kluivert et sa main n’est pas assez ferme sur la grosse frappe du néerlandais. Une soirée à oublier, sans pour autant condamner Pau Lopez. Par contre, certains vont bien sûr ressortir la carte Mandanda… il va falloir attendre un peu quand même. »