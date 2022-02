Selon la presse anglaise, il y aurait désormais quatre candidats pour le banc de Manchester United la saison prochaine.

Pour Manchester United la situation est claire, Ralf Rangnick prendra le rôle de directeur sportif la saison prochaine et il faut lui trouver un remplaçant sur le banc au plus vite. Plusieurs noms ont déjà été évoqués, comme celui de Mauricio Pochettino, pourtant toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Mais l’Argentin ne fait pas l’unanimité dans la capitale et un retour en Premier League ne serait pas pour lui déplaire. D’après la presse britannique, Pochettino serait d’ailleurs le favori du vestiaire mancunien.

En revanche Ralf Rangnick donnerait plutôt son vote à Erik Ten Hag, l’actuel entraineur de l’Ajax Amsterdam, à en croire les informations du Sun. Mais ce jeudi, le Manchester Evening News rebat encore un peu plus les cartes puisque deux autres candidats au banc des Red Devils semblent pointer le bout de leur nez. D’un côté Brendan Rodgers, actuellement en poste à Leicester City et de l’autre le sélectionneur espagnol Luis Enrique, qui termine son contrat avec la Roja après la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Reste à savoir sur qui se portera le choix final des dirigeants de Manchester United.