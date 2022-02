Le coach nordiste a prévenu ses joueurs, la victoire ce week-end passera par le mental.

De passage en conférence de presse ce jeudi, Jocelyn Gourvennec a évoqué le match face à Montpellier qui attend le LOSC samedi (17h) pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Les Lillois veulent s’imposer pour bien préparer le choc de Ligue des champions face à Chelsea (mardi 22 à 21h).

« C’est une équipe dure à jouer chez elle. Il faut que dans notre préparation de match, il y ait un temps pour analyser et échanger, puis pour basculer sur le travail préparatoire au match. Ça va être un combat, un match engagé, relevé. A nous de monter d’un cran et de monter en exigence sur ce match-là. C’est la responsabilité de tout le monde. Je vais m’appuyer encore plus que d’habitude sur des joueurs qui sont plus prêts et qui ont la fraîcheur mentale pour jouer un match disputé. On a réussi à performer en Coupe d’Europe. On a fait 3 mois d’invincibilité. Le groupe a aussi du répondant. Cette période-là, avec des matchs à enjeux, l’expérience doit compter et doit fonctionner. Les plus jeunes ont déjà de l’expérience, ils ont joué plusieurs fois en Ligue des champions. Il faut mettre en accord les paroles et les actes. Les joueurs se sont vus entre eux, et ça c’est très positif. On est une équipe qui doit pétiller à nouveau, en ayant de la fraîcheur, de l’envie et de l’engagement. »