Sauf blessure de l’un des 5 « indispensables », le PSG sera favori la semaine prochaine contre le Real Madrid.

Toujours les yeux rivés sur le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid (mardi à 21h), Stéphane Bitton estime qu’une victoire passera par la présence de 5 joueurs clés. Dans sa chronique sur les ondes de France Bleu Paris, le journaliste a cité les noms des cinq joueurs que Pochettino ne doit pas perdre sur blessure demain soir (21h) contre Rennes.

« On est à cinq jours du match face au Real Madrid, mais il y a un match face à Rennes ce vendredi. Rennes qui est la seule équipe à avoir battu le PSG cette saison en Ligue 1. Mais forcément, tous les esprits sont tournés vers mardi et le huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Face aux Rennais, il faudra prendre les trois points de la victoire, mais surtout, il faut éviter les blessures. Cinq joueurs sont à citer : Mbappé, Messi, Verratti, Marquinhos et Navas. Ils sont indispensables. »