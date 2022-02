Affligé par l’attitude de Kurt Zouma, l’ancien des Blues l’a violemment taclé sur Instagram.

Sur les réseaux sociaux, l’ancien défenseur de Chelsea Frank Leboeuf s’est exprimé sur le cas Kurt Zouma. Pour rappel, l’ancien Stéphanois est dans l’oeil du cyclone depuis la publication d’une vidéo le montrant en train de maltraiter l’un de ses chats.

« Qu’est-ce que tu as fait ? Tu as perdu la tête ? Tu as joué pour Chelsea, tu as eu mon numéro 5, je pensais que tu étais un bon gars », a commencé Leboeuf. « Pour moi, tu n’es plus un gars bien, je suis tellement déçu. Qu’est-ce que tu as fait ? J’ai quatre chats chez moi, je ne fais pas ça. On ne joue pas au football avec des chats. Je ne veux plus te parler. (…) Tu as craqué ou quoi ? Je suis dévasté. Je ne comprends pas. C’est quoi ça ? Qu’est-ce que tu caches sous ton sourire ? Tu ne touches pas aux animaux, tu ne mets pas des coups de pied à un animal, c’est comme si tu frappais un enfant, il faut que tu te reprennes et qu’on t’enlève tes chats. »