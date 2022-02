Ces derniers jours, Neymar se serait fait dérober plus de 35 000 euros sur son compte bancaire.

D’après les informations locales, la police brésilienne a interpellé ce jeudi un homme de 20 ans suspecté d’avoir volé en plusieurs fois une somme totale dépassant 35 000 euros sur le compte bancaire de Neymar. Le suspect en question aurait piraté le compte de la superstar du Paris Saint-Germain depuis la banque dans laquelle il travaillait et où Neymar et son père possédaient ces comptes.

Au micro de la télévision brésilienne, un policier chargé de l’enquête a expliqué le procédé du malfrat. « Il a obtenu le mot de passe d’un collègue de bureau pour détourner à son profit des ‘petites’ sommes d’argent à des célébrités. Celles-ci ne s’en sont même pas aperçues, vu la faiblesse des sommes concernées (à leur échelle bien sûr). Ainsi (aux dépens de Neymar), il a détourné une première fois 1 670 euros, puis encore 1 670 euros, et ensuite 3 840 euros puis 7 510 euros, etc.. pour arriver à plus de 35 000 euros au total ». Quand le père de Neymar a fini par s’en apercevoir, « il a appelé la banque, qui a remboursé la victime et a mené son enquête. »