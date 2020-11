Joakim Maehle veut quitter Genk « le plus vite possible ».

Le latéral droit de 23 ans n’a toujours pas digéré l’attitude de ses dirigeants lors du mercato estival. Alors qu’il avait trouvé un accord avec l’Olympique de Marseille, Genk a augmenté le montant du transfert demandé à la dernière minute… et fait capoter la transaction.

L’international danois veut absolument quitter le club belge lors du mercato hivernal. « Mon plan, c’est de partir le plus tôt possible et Genk le sait très bien », a-t-il déclaré face à la presse, alors qu’il se trouve actuellement avec la sélection danoise. « C’est vraiment un marché différent par rapport à celui de l’été, mais j’ai confiance quand même. J’espère qu’il y aura encore de l’intérêt pour moi et on verra ensuite ce qu’il se passe. On ne peut jamais être sûr à 100%, mais je veux partir et passer à l’étape suivante. »