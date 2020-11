L’AS Saint-Etienne a concédé une sixième défaite consécutive en Ligue 1 lors du derby du Rhône face à l’Olympique Lyonnais. Si tout n’a pas été négatif pour les Verts, la défense s’est montrée plutôt naïve et les performances du gardien Jessy Moulin ne sont pas forcément très rassurantes. Alors un retour de Saliba serait le bienvenu…

Devant l’ampleur de la tâche, les dirigeants souhaitent recruter un joueur capable de redresser la barre surtout au niveau du secteur défensif. Pour cela, ils souhaitent se faire prêter William Saliba (19 ans) qui veut retrouver du temps de jeu après son arrivée chez les Gunners d’Arsenal. Ancien joueur de l’ASSE ce dernier n’est pas contre un retour dans le Forez par l’intermédiaire d’un prêt mais les verts ne seraient pas seuls sur le dossier.

Comme le révèle « Pianeta Milan », le Milan AC s’intéresse aussi au profil du jeune tricolore et serait même décidé à faire une offre de prêt aux Gunners. Engagés en Europa League et leader de la Serie A, les Rossoneri verraient d’un bon oeil un renfort jeune et avec un très gros potentiel dans une saison qui s’annonce longue et très éprouvante. Pour l’heure, Saliba serait tenté par un retour en France mais le mercato hivernal peut nous réserver quelques surprises. Affaire à suivre…