Le chef de l’Etat avait convoqué en visioconférence les principaux acteurs des mondes du sport professionnel et amateur ce mardi. Il annonce un nouveau train de mesures face à la crise du coronavirus.

La réunion a duré deux heures et demi. Emmanuel Macron était entouré du Premier ministre Jean Castex, du ministre de l’économie Bruno Le Maire et de la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu. Une façon de montrer au monde du sport, le « grand oublié de la crise », qu’il n’était finalement pas si oublié que cela. Mieux, le chef de l’Etat n’est pas venu « les mains vides » à cette visioconférence. Il a annoncé plusieurs mesures pour un plan global de quelque 400 millions d’euros afin d’aider le sport amateur, le sport professionnel, le secteur marchand et l’événémentiel.

Principale mesure : 100 millions d’euros seront consacrés au « pass-sport ». Ce dispositif permettra d’aider financièrement les jeunes et les personnes en situation de handicap à s’inscrire dans un club. On devrait connaître les modalités de cette aide dans les tout prochains jours. C’était la principale revendication du CNOSF. Elle a été entendue.

Autre mesure forte sur le plan financier : le fonds d’urgence de 15 M€ de l’Agence nationale du sport sera reconduit en 2021 et un crédit de 20 M€ supplémentaire sera accordé aux fédérations pour compenser les pertes de licences.

Enfin, dernière annonce de poids pour le sport amateur : le retour des jeunes dans les clubs sera possible en décembre. La date reste à définir en fonction de la crise sanitaire.

Le sport professionnel bénéficiera d’un fonds de compensation de la billetterie de 107 M€. Emmanuel Macron a confirmé le feu vert de la Commission européenne pour cette aide. Un plafond de 5 M€ par club est fixé. L’exonération des charges sera par ailleurs effective d’octobre à décembre, ce qui constitue une aide de 35 M€ par mois.

En revanche, pour le retour du public, il faudra patienter. Le huis clos est maintenu jusqu’à la fin de l’année 2020. A partir de 2021, la jauge ne serait plus fixe, à 1 000 ou 5 000 spectateurs, mais calculée par densité, en fonction de la capacité d’accueil.

Enfin, un fonds de solidarité ciblera les loisirs sportifs et le secteur de l’événementiel. L’aide qui prévaut pour les petits commerces s’appliquera, soit jusqu’à 10 000 € de compensation par mois pour la perte d’exploitation.