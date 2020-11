Edinson Cavani cire un peu le banc de United en ce moment. Il reprend de la bouteille petit à petit, et a même inscrit son premier but en championnat contre Everton. De bon augure pour Gustavo Poyet.

À 33 ans Edinson Cavani écrit une nouvelle page de sa carrière. Et après l’Italie et la France, el Matador s’est engagé cet été avec Manchester United. Malgré le statut de légende au PSG (meilleur buteur de l’histoire du club), l’Uruguayen n’est pas encore titulaire indiscutable. Il n’a d’ailleurs joué que 93 minutes en tout, pour un but inscrit. De bons signaux envoyés, explique Gustavo Poyet.

Dans une interview accordée au Daily Mail, l’ancien entraîneur de Bordeaux explique pourquoi Cavani va réussir en Premier League. « Je pense qu’il va être plus important pour Manchester United que les gens ne le pensent. Le football anglais est parfait pour les Uruguayens parce que nous sommes passionnés. Une fois que nous signons un contrat, nous l’oublions, car la seule chose qui compte ensuite est de gagner. Les fans anglais adorent ça », tant mieux, parce que l’attaquant risque de ne pas s’éterniser sur le banc de United.