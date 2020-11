Spécialiste football Daniel Riolo suit de près ce qui se passe à l’Olympique de Marseille. Il pense qu’André Villas-Boas est en roue libre et attend la fin de la saison pour partir.

A l’image de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, André Villas-Boas n’attendrait qu’une seule chose, faire ses valises et quitter le club phocéen. C’est en tout cas l’avis de Daniel Riolo qui voit un AVB plus vraiment concerné par le projet marseillais.

« On a retrouvé un André Villas-Boas qui a l’air de s’en foutre de ce qu’il se passe à Marseille. Dans la façon dont il parle, que je trouve de plus en plus vulgaire, même grossière. Pour moi il a déjà quitter l’OM dans sa tête. » Explique le journaliste sur les ondes de RMC.