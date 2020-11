Gardien de l’équipe nationale allemande, Manuel Neuer a hâte de jouer le choc du soir face à l’Espagne.

Gardien numéro un de la sélection allemande, il a évoqué ce choc contre l’Espagne de Sergio Ramos et est très impatient. « Nous jouons contre une grande équipe, l’une des meilleures du monde. Nous avons vraiment hâte de jouer contre l’Espagne, c’est une finale pour nous et c’est comme cela que nous allons l’aborder. Après notre victoire contre l’Ukraine, nous sommes en tête du groupe, et aussi grâce au résultat de l’Espagne contre la Suisse. Nous sommes prêts, nous attendons le match avec impatience et nous abordons la rencontre avec confiance », a déclaré le gardien de but en conférence de presse.

Rappelons que le vainqueur du match se qualifiera pour le Final 4 de la Ligue des Nations en octobre 2021 et finira par la même occasion premier de son groupe. Match à suivre sur Sport.fr.