Emmanuel Macron a reçu ce matin les grands acteurs du monde du sport. Parmi les informations qui ont filtré, une bien mauvaise nouvelle pour le sport professionnel.

En attendant un compte rendu complet de cette rencontre et le détail du plan d’aide de l’Etat pour le sport, professionnel et amateur, on apprend que le chef de l’Etat a informé ses interlocuteurs qu’il ne pourrait pas y avoir de spectateurs dans les stades au mois de décembre. Le huis clos total est maintenu au moins jusqu’en janvier.

Emmanuel Macron souhaite en revanche que le sport amateur puisse reprendre en décembre… mais uniquement pour les mineurs.