Le milieu de l’Inter Miami ne cache pas son amour pour Antoine Griezmann. En interview pour beIN Sport, Blaise Matuidi a donné quelques conseils au joueur du Barça, à propos de son intégration.

La situation de Griezmann au FC Barcelone, n’a pas fini de faire parler. Surtout lorsqu’il est performant avec l’Équipe de France. Et ce fut le cas samedi dernier. Face au Portugal, dans un match décisif pour la Ligue des Nations remporté 1-0 par les Bleus, et dans un rôle de second attaquant, le joueur du Barça a brillé. Installé derrière Anthony Martial, Antoine Griezmann a lâché quelques caviars et s’est montré disponible dans le jeu, et a œuvré pour le succès des siens. Dans une interview accordée à beIN Sports, Blaise Matuidi a louangé le joueur de 29 ans, et lui a donné des conseils pour la suite de son aventure barcelonaise.

« J’ai trouvé qu’il a été très, très bon. Il a su faire jouer son équipe dans une position qu’il affectionne (en soutien de l’attaquant, ndlr). (…) Il a montré sa palette dans la passe. C’est le Griezmann qu’on aime voir. (…) On sait qu’à Barcelone, ce n’est pas la même chose parce qu’il n’est pas dans un positionnement qu’il aime. C’est à lui aussi de s’adapter parce que c’est la marque des grands clubs. On connaît tous la situation avec Lionel Messi qui prend pas mal de place. Je sais qu’Antoine va s’accrocher et finira par trouver son positionnement », a analysé le joueur de l’Inter Miami.