Dans un entretien accordé à Ouest-France, le nouvel actionnaire du SM Caen, Pierre-Antoine Capton, a souhaité rassurer les supporters sur l’avenir financier du club de Ligue 2.

« On a racheté un club dans un contexte extrêmement difficile, on a le souci Mediapro, puis le covid qui revient. Il n’y a plus aucune recette. C’est une période difficile à passer, mais on a la chance d’avoir fait venir un partenaire solide comme Oaktree. Ce sont des grands spécialistes de l’investissement. Olivier Pickeu et Arnaud Tanguy font un énorme travail de réduction des coûts en coulisse sur beaucoup de choses et on essaie d’avoir un soutien des institutions et de nos partenaires […] Certains clubs n’iront pas bien dans les prochains mois, pas le SM Caen », a indiqué Pierre-Antoine Capton dans Ouest France.