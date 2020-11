Selon les informations de RMC Sport, Canal+ discute avec la LFP pour une reprise totale ou partielle des lots de la Ligue 1. La priorité de la chaîne cryptée reste le match du dimanche soir.

RMC annonce depuis plusieurs jours que Canal+ discute avec la LFP pour une reprise de la Ligue 1 après le non-paiement de Mediapro des mois d’octobre et décembre pour un montant supérieur à 350 millions d’euros. Christophe Lepetit, économiste du sport, annonce que si Canal+ arrive à obtenir de Mediapro la revente de l’affiche du dimanche soir, alors c’est la fin de la chaîne Téléfoot.

« Si Mediapro lâche un de ses lots principaux, son offre s’en trouvera dégradée au point que son modèle ne tiendra plus. Cela scellerait par conséquent le retrait de Mediapro. La Ligue récupérerait ses droits et réorganiserait un appel d’offres avec les acteurs traditionnels. Auquel cas, le foot français ne tablerait plus sur 1,2 milliard annuel mais plus vraisemblablement sur 800 ou 900 millions d’euros… », a annoncé le spécialiste de l’économie du sport. Reste maintenant à connaître les envies des deux parties pour enfin sauver le football français de cette mauvaise passe.