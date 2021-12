Titulaire hier soir en Ligue 1 face au RC Strasbourg avec l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng a réalisé un bon match et il a même été récompensé avec un joli but.

Un but qui montre toute la qualité du jeune international sénégalais qui a quelque chose en plus selon Thierry Henry qui est revenu sur la prestation du jeune olympien. « Bamba Dieng est un joueur d’instinct. Le plus difficile pour un attaquant, c’est quand tu as le temps. Et il faut penser de quelle manière tu veux finir. J’ai l’impression que quand c’est d’instinct, il est inarrêtable. Et quel but… » A précisé Henry, consultant pour « Prime video » cette saison.