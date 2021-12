Suite de la NBA cette nuit avec les résultats. Au programme 6 affiches et notamment la nouvelle victoire des Lakers de Los Angeles face au Magic d’Orlando ou encore le carton monumental de Kevin Durant avec Brooklyn face aux Pistons de Detroit.

Les résultats de la nuit :

Commençons par la victoire des Bucks de Milwaukee face aux Knicks de New York et un Khris Middleton meilleur marqueur de son équipe avec 24 unités, alors que Giannis Antetokounmpo se contente d’un double double avec 20 points et 10 rebonds. En face, Evan Fournier décevant avec 6 ponts en un peu plus de 22 minutes de temps de jeu. Brooklyn l’emporte devant Detroit avec un Kevin Durant inarrêtable avec ses 51 points et les Nets toujours leaders à l’Est avec 19 victoires et 8 défaites. Dallas décroche un nouveau succès face au Thunder d’OKC et se retrouve avec un bilan de 13 victoires pour 13 défaites à la 7e place de la conférence Ouest.