Entraineur de l’AS Monaco, Niko Kovac est revenu sur le match de la 18e journée de Ligue 1 hier soir entre le PSG et l’AS Monaco et il rend un hommage à Kylian Mbappé auteur des deux buts parisiens.

« Pour moi, Kylian fait partie du Top 3 mondial. Et s’il reste en bonne santé, je m’attends à ce qu’il remporte plusieurs fois le Ballon d’Or. Ronaldo et Messi ne vont pas jouer encore dix ans, et pour moi il sera le prochain à remporter ce trophée. Il est actuellement le joueur qui fait la différence au PSG. Vous l’avez vu aussi lors du dernier match contre Lens. Quand il est sur le terrain, le jeu change parce que la vitesse, la technique, l’agilité, la puissance qu’il a… Ce n’est pas possible de défendre, surtout en individuel. Donc tu as toujours besoin de deux-trois joueurs pour défendre contre lui, mais du coup il joue avec ses coéquipiers et ils ont plus d’espace. Alors pour moi, s’il continue comme ça, en restant en bonne santé… » a lancé l’entraîneur monégasque en conférence de presse. Pour rappel, Paris l’a emporté sur le score de 2-0.