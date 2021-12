L’entraineur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino est revenu sur la victoire 2-0 et la performance de son équipe contre l’AS Monaco hier soir.

En conférence de presse, il a livré un discours positif et trouve que son groupe est en nette amélioration au fil des semaines. « Je pense qu’il était très important de finir de très bonne manière. Gagner et obtenir les trois points était important pour nous. Dans l’ensemble, je suis heureux car la performance était très professionnelle et nous avons gagné 2-0 (…) C’est important de bien performer et d’être constants. Je pense qu’avec le temps, à mesure qu’ils apprennent à mieux se connaître et à créer des liens entre eux, l’équipe jouera mieux. »