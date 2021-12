Pierre Ménès félicite Kylian Mbappé pour son début de saison avec le Paris Saint-Germain et il se demande que ferait cette équipe sans son international français.

« On a vu un match du PSG version 2021-2022. Pas convaincant, bien ronronnant mais avec un Mbappé qui te gagne le match. Je me demande où serait Paris sans Mbappé cette saison. Il a d’abord transformé le penalty obtenu par Di Maria puis, bien servi par Messi, a enroulé une jolie frappe dans le petit filet opposé. En face, Monaco a fait trembler Paris en début de match sur le poteau de Diop puis à la demi-heure de jeu. Mais sans plus. La deuxième mi-temps a été contrôlée par le Paris SG qui remporte une victoire de plus sans histoire et augmente son avance en tête du classement. »