Défenseur central du FC Barcelone Gérard Piqué évoque la situation actuelle du club catalan et il est inquiet.

Au micro de la chaîne Movistar, le défenseur central espagnol Gérard Piqué a tiré la sonnette d’alarme. « Il est urgent de gagner car nous savons que la situation est critique. L’objectif à court terme, c’est de penser au prochain match. Sur le long terme, tous ces jeunes vont être très bons pour le club. Mais maintenant, nous ne devons penser qu’à gagner. On donnera plus petit à petit. Aujourd’hui, on a été compétitifs. On peut mieux jouer, bien sûr, mais dans l’attitude et le travail, on ne peut rien nous dire. Le jeu et les résultats viendront. »