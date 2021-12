Ce dimanche, le RC Strasbourg s’est incliné 2 buts à 0 à la maison face à l’Olympique de Marseille. Le coach strasbourgeois est revenu sur ce match et il émet des regrets.

En conférence de presse, Julien Stéphan a confié ses impressions après la rencontre et il y a de la déception. « Il y a forcément de la déception. Il était clair que celui qui marquait en premier aurait un avantage conséquent. Le match était assez fermé, avec très peu d’espaces contre une équipe très dense athlétiquement. On a eu les opportunités. On a fait un bon début de seconde période. On a eu les opportunités pour ouvrir la marque et pour égaliser, avec Ludovic Ajorque. Ils ont profité des seules erreurs faites. Le but de Dieng dans sa réalisation est très joli. On n’a pas de regret, mais la déception de n’avoir pas saisi les opportunités quand elles se sont présentées. Il y en a eu certaines. »