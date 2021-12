Annoncé avec insistance du côté de la Fiorentina, Jonathan Ikoné est resté flou sur son avenir malgré les rumeurs qui l’entourent. Obligé de vendre cet hiver, le LOSC pourrait vendre plusieurs de ses joueurs à forte valeur marchande dont l’ancien parisien estimé à environ 20 millions d’euros.

Sur la pelouse lors de la rencontre de Ligue des Champions entre le VfL Wolfsburg et le LOSC, Jonathan Ikoné a réalisé une superbe performance permettant aux siens de se qualifier pour les 8èmes de finale de la plus belle compétition européenne. Une qualification historique dans l’histoire des Dogues, 15 ans après la dernière. Etincelant, Jonathan Ikoné a séduit et sans aucun doute ravi les dirigeants de la Fiorentina qui le suivent depuis déjà plusieurs semaines. Pourtant, à l’issue de la rencontre, l’attaquant lillois n’a pas laissé filtrer la moindre information sur son avenir. Laissant planer le doute sur son avenir.

« Si cette qualification va peser sur mon choix ? On verra. Pour l’instant, je me donne à fond pour mon équipe« , a déclaré Jonathan Ikoné à l’issue de la rencontre de Ligue des Champions entre le VfL Wolfsburg et le LOSC.