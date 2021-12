Parfois comparé au prodige de Bondy, Thierry Henry est fasciné l’intelligence de jeu du Français d’à peine 22 ans.

Nommé meilleur joueur de la semaine en Ligue des champions après son doublé face à Bruges (4-1), Kylian Mbappé reste sur des bases très élevées depuis le début de la saison. Impressionné, Thierry Henry a souligné – dans une interview accordée à GQ ce vendredi – l’intelligence du Parisien, souvent réduit à ses qualités techniques et athlétiques.

« J’aime son intelligence sur le terrain. Son cerveau. Quand il parle, quand il donne des interview, il semble être quelqu’un de réfléchi. Il sait où il veut aller. Et sa façon de voir le jeu, pour moi, son QI football est vraiment élevé. Les gens parlent souvent de sa vitesse et de ses dribbles. Mais écoutez, vous avez un ballon dans les pieds. Vous devez tout voir à cette vitesse et prendre la bonne décision. Donc votre cerveau doit être bon, parce que sinon, si ce n’était qu’une histoire de vitesse… Pour moi, il est intelligent et peu de personnes le disent. Parce que pour être capable de gérer tout ça, les médias, les réseaux sociaux et tout ce qu’il y a autour de lui, il semble y parvenir en plus de bien jouer. »