Alors que l’ASSE souffre défensivement, un retour de William Saliba en France apparaissait comme une belle alternative. Malheureusement, les plans du jeune défenseur central semblent avoir changé.

Très peu, voir pas du tout utilisé à Arsenal depuis son retour de l’AS Saint-Étienne l’année dernière, William Saliba est annoncé avec insistance sur le départ. Un changement d’air qui parait inévitable, surtout pour un jeune joueur qui a besoin de temps sur le rectangle vert. La formule prioritaire reste un prêt, mais la destination aurait changé.

Alors qu’un retour du jeune défenseur chez les Verts était dans les tuyaux, le Français devrait finalement rester en Angleterre. Selon The Athletic, Saliba se demande si acquérir de l’expérience dans une autre formation du Royaume ne serait pas plus bénéficiaire pour sa carrière. Des pensionnaires de Championship comme Norwich, Brentford et Watford seraient notamment intéressés.