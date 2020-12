Rebondissement spectaculaire dans l’affaire Sun Yang. Le nageur chinois a obtenu devant la justice suisse l’annulation de sa suspension de huit ans pour violation du règlement antidopage. La justice sportive doit à nouveau traiter son cas.

Le triple champion olympique chinois de natation Sun Yang a remporté une victoire judiciaire, à sept mois des Jeux de Tokyo, en obtenant de la justice civile suisse l’annulation de sa suspension de huit ans pour violation du règlement antidopage. Le Tribunal arbitral du sport de Lausanne va devoir de nouveau statuer. « La décision du Tribunal fédéral suisse découle d’une contestation à l’égard du président du panel du TAS et n’inclut aucun commentaire sur le fond de l’affaire », a réagi dans un communiqué l’Agence mondiale antidopage (AMA), « prête à présenter à nouveau son cas de manière robuste devant un panel du TAS différent en temps voulu ».

Sacré aux Jeux de Londres en 2012 (400 m et 1500 m) et Rio en 2016 (200 m), le Chinois avait été suspendu une première fois durant trois mois en 2014 pour un contrôle positif à un stimulant (trimétazidine). C’est donc un récidiviste. Ce qui explique la sanction très lourde de huit ans de suspension prononcée à son égard. Mais cette décision est donc cassée et le TAS va à nouveau se pencher sur le cas de Sun Yang.