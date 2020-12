La saison NBA débute à peine et déjà des surprises.

Les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo s’inclinent chez les Boston Celtics (122-121), à cause d’un lancer franc manqué par le géant grec dans les dernières secondes , qui a manqué un lancer franc crucial à la dernière seconde. Jayson Tatum offre la victoire aux siens sur un panier à trois points décisif en toute fin de match… avec l’aide de la planche ! Giannis, malgré 35 points et 13 rebonds, subit donc la défaite, tandis que Tatum (30 points) et Jaylen Brown (33 points) se régalent.

Pour son premier match avec Washington, Russell Westbrook a signé un triple-double (21 pts, 15 passes, 11 rbds). Bradley Beal a marqué 31 pts. Mais les Wizards ont perdu à Philadelphie (113-107), avec des 76ers portés par Joel Embiid (29 pts, 14 rbds).

Le Miami Heat, finaliste surprise la saison dernière, s’est incliné chez les voisins du Orlando Magic (113-107), portés par le Français Evan Fournier (25 points).

La performance de la nuit est pour le meneur Terry Rozier, auteur de 42 points dans la défaite de Charlotte à Cleveland (121-114). Signalons aussi les 37 points de Trae Young qui offre la victoire aux Hawks sur le parquet de Chicago (124-104).

Phoenix – Dallas 106 – 102

Boston – Milwaukee 122 – 121

Toronto – La Nouvelle-Orleans 99 – 113

Portland – Utah 100 – 120

Denver – Sacramento 122 – 124 (a. p.)

Chicago – Atlanta 104 – 124

Memphis – San Antonio 119 – 131

Minnesota – Detroit 111 – 101

Cleveland – Charlotte 121 – 114

Indiana – New York 121 – 107

Orlando – Miami 113 – 107

Philadelphie – Washington 113 – 107

Houston – Oklahoma City REPORTE