Alors que les stades de foot sont dénués de public et d’ambiance à cause de l’épidémie de coronavirus, un retour des spectateurs en tribunes pourrait se faire plus rapidement que prévu. C’est ce qu’espère en tout cas la ministre des Sports Roxana Maracineanu et sa proposition de retrouver des enceintes remplies à 25% de leur capacité dès décembre.

Cela va faire maintenant presque neuf mois que les stades de football dans l’Hexagone ont perdu toute leur âme. Alors qu’un rayon d’espoir avait vu le jour en début de saison avec des gradins remplis jusqu’à 5000 spectateurs, les rencontres se disputent désormais à huis clos depuis le mois d’octobre et le rebond de l’épidémie de coronavirus.

Alors que les amateurs de football broient du noir en ce moment, la déclaration toute fraîche de Roxana Maracineanu devrait redonner le sourire aux supporters. Ce matin, la ministre déléguée au Sports a annoncé lors d’une visio-conférence que la limite autorisée d’accueil pourrait désormais se faire en fonction de la capacité des enceintes et non sur un seuil défini sur l’ensemble du territoire français. Initialement, cette mesure n’était pas censée voir le jour avant le 20 janvier 2020 mais l’ancienne nageuse olympique a expliqué qu’elle pourrait s’inviter beaucoup plus tôt dans le quotidien des amoureux du ballon rond. « Le gouvernement ne ferme pas la porte à ma proposition de retour des spectateurs dès le 15 décembre dans des stades en plein air avec une jauge à 25%, et non de 1000 ou 5000 personnes »

Même si l’on est encore loin des ambiances électriques du Vélodrome ou de Geoffroy-Guichard, le retour d’une petite partie des spectateurs dès décembre serait une excellente nouvelle pour le spectacle.