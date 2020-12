Il semblerait que Thomas Tuchel réserve quelques surprises pour ce soir. Abdou Diallo et Moise Kean, devraient être alignés d’entrée.

Alors celle la, personne ne l’avait vue venir. Alors que le PSG affronte Manchester United ce mercredi à 21h pour la cinquième journée de Ligue des Champions, la victoire est presque essentielle pour les hommes de Thomas Tuchel. Alors pour entamer au mieux cette rencontre, le technicien allemand a préparé une composition aux petits oignons.

C’est du moins ce qu’annonce l’Équipe. Selon le quotidien, Diallo devrait être aligné d’entrée, tout comme Moise Kean d’ailleurs. Surprenant. Alors que tout le monde s’attendait à voir Layvin Kurzawa ou Mitchel Bakker en arrière gauche, Tuchel a décidé d’innover un peu. C’est l’ancien de Dortmund qui complétera le quatuor défensif pu PSG. Et en attaque, rebelote. Alors que le choix semblait se porter sur Angel Di Maria, c’est plutôt l’attaquant Italien qui devrait être aligné. Il est possible donc, que, tout comme face à Bordeaux en Ligue 1, Neymar démarre en faux 9, avec Kean à droite et Mbappé à gauche.

Compo probable :

Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Paredes, Danilo, Verratti – Mbappé, Kean, Neymar.