Alors que son club enchaîne les mauvaises performances et traverse une période délicate, Patrick Vieira le coach de l’OGC Nice s’est mué, face à la presse, en capitaine du navire en affirmant sa volonté de redresser la barre.

Les Aiglons de Nice sont déplumés en ce moment. En cruel manque de confiance, les coéquipiers de Ronny Lopes enchaînent les contre-performances, que ce soit en championnat ou sur la scène européenne. Balayés en Ligue Europa jeudi dernier par le Slavia Prague (3-1) et humiliés à la maison sur le même score ce week-end en Ligue 1 par la lanterne rouge dijonnaise, les Niçois n’y arrivent plus.

Mais leur coach Patrick Vieira, sur un siège éjectable actuellement, en a vu d’autres. Le champion du monde 1998 a expliqué en conférence de presse qu’il ne comptait pas baisser les bras. « Quand j’étais joueur, j’ai connu des moments très difficiles pendant ma carrière – des moments où j’étais blessé, où j’avais perdu ma place – et je n’ai jamais baissé les bras, je me suis toujours battu, je me suis toujours accroché. Ce moment que je suis en train de traverser ne me changera pas. Je suis dans le vrai : je sais que les résultats ne sont pas bons, mais je vais continuer à m’accrocher, à me battre, je vais être encore plus exigeant avec moi-même et avec tout ce qu’il y a autour de l’équipe. L’objectif, c’est de gagner de la confiance et de gagner des matchs pour aller de l’avant » a affirmé le coach des Azuréens, déterminé.

Réponse ce jeudi contre le Bayer Leverkusen en Ligue Europa.