Le Pays de Galles a fait neuf changements pour affronter l’Italie ce samedi à Llanelli (17h45) dans son dernier match de Coupe d’automne des nations.

Les changements commenceront par le flanker Justin Tipuric, absent le week-end dernier lors de la défaite contre l’Angleterre (24-13) après avoir reçu un coup à la tête, qui va faire son grand retour en troisième ligne aux côtés de Taulupe Faletau et de James Botham. De son côté, George North, habituellement ailier, revient au centre, un poste auquel il n’avait plus joué depuis février dernier.

L’arrière Liam Williams, de retour de blessure, sera N.15 à la place de Leigh Halfpenny. Enfin la première ligne sera entièrement reconstitué avec Nicky Smith et Tomas Francis comme piliers et le talonneur Sam Parry, . Will Rowlands remplace Jake Ball en deuxième ligne.

Groupe du pays de Galles

Liam Williams – Josh Adams, George North, Johnny Williams, Louis Rees-Zammit – Callum Sheedy (o), Kieran Hardy (m) – Justin Tipuric, Taulupe

Faletau, James Botham – Alun Wyn Jones (cap), Will Rowlands – Tomas Francis, Sam Parry, Nicky Smith

Remplaçants : Elliot Dee, Wyn Jones, Leon Brown, Cory Hill, Aaron Wainwright, Gareth Davies, Ioan Lloyd, Jonah Holmes

Entraîneur : Wayne Pivac (NZL)