Le RAF a le privilège de vous annoncer l'arrivée de 𝐄𝐧𝐳𝐨 𝐙𝐢𝐝𝐚𝐧𝐞 sous les couleurs Sang & Or 🔥



Âgé de 26 ans, il a principalement évolué en première et deuxième division espagnole 🇪🇸



Bienvenue Enzo ❤️💛



Plus d'infos ➡️ https://t.co/uXjMRjz3E3 pic.twitter.com/4c0GyPAEgX