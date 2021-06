Actuellement en sélection argentine pour préparer la Copa America, Lionel Messi n’a toujours pas confirmé qu’il restait au FC Barcelone et signer de prolongation de contrat.

Du coup, certains clubs continuent d’espérer et n’abandonnent pas l’idée de le convaincre de quitter la Catalogne d’ici la fin du mois. C’est le cas de l’Inter Miami et son propriétaire David Beckham. L’ancienne gloire de Manchester United ou encore du Real Madrid souhaite toujours recruter la Pulga au mercato et ainsi renforcer de manière significative son groupe. Une information confirmée par Jorge Mas, l’un des copropriétaires de l’Inter Miami, qui s’exprimait dans les colonnes du « Miami Herald. »

« David et moi avons travaillé très dur, nous avons l’ambition d’attirer les meilleurs joueurs ici et Lionel Messi en est un, c’est même probablement le meilleur de tous les temps, a indiqué le dirigeant. Je suis optimiste sur le fait que Messi jouera avec le maillot de l’Inter Miami, car cela permettra de nourrir la légende du plus grand joueur de notre génération, et répondra en même temps aux ambitions des propriétaires de l’Inter Miami de construire une équipe de classe mondiale. »