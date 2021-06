Bonne nouvelle pour l’équipe de Rodez qui évolue aujourd’hui en Ligue 2 et qui va pouvoir compter sut un membre de la famille Zidane cette année.

Comme le club de l’Aveyron l’a officialisé ce mercredi, Enzo Zidane est de retour en France et va découvrir la Ligue 2. Natif de Bordeaux et formé au Real Madrid, il a fréquenté les rangs du Deportivo Alavés (D2 espagnole), puis du FC Lausanne-Sport (D1 suisse) avant d’être prêté au CF Rayo Majadahonda (D2 espagnole). Sa carrière l’a ensuite mené au CD Aves, au Portugal, puis à l’UD Almeria (D2 espagnole) jusqu’en octobre 2020. Il arrive libre de tout contrat et s’engage avec le Rodez Aveyron Football pour une saison, où il portera le numéro 5 !