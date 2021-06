S’il a passé sa visite médicale ce mercredi soir, Georginio Wijnaldum va devenir la première recrue du club de la capitale à la fin du mois de juin. Un très bon choix pour Jean-Luc Arribart.

Consultant pour « Canal+ », Jean-Luc Arribart donne son avi sur la prochaine arrivée du milieu de terrain néerlandais et trouve que le PSG réalise un joli coup. « J’aime beaucoup ce joueur parce qu’il est à la fois combatif, fort physiquement, puissant, généreux, très à l’aise techniquement, intelligent tactiquement, capable de bien attaquer et de bien défendre. Il a cette culture tactique qui lui permet de jouer un peu à tous les postes du milieu. Je pense que son meilleur poste c’est en piston, en milieu droit ou gauche. C’est un joueur capable, comme le fait Kanté, de très bien défendre et de très bien attaquer. » A-t-il confié pour le journal « Le Parisien. »

Avant de conclure : « En plus, c’est un mec qui a une très bonne réputation, c’est un bon gars, apprécié. Et puis quand tu arrives de Liverpool, que la saison dernière tu as été champion et celle d’avant tu as gagné la Ligue des champions, tu n’arrives pas comme un petit gamin balbutiant dans le vestiaire de Paris. C’est important aussi. »