Le Real Madrid s’apprête à totalement changer de dimension dans quelques mois. Les Merengues comptent bien faire leur grand retour sur la scène européenne et pour cela les dirigeants sont prêts à faire de gros sacrifices, afin de faire venir la star du football français Kylian Mbappé et pourquoi pas l’attaquant du moment Erling Haaland.

Si le club actuel leader de la Liga veut réussir cette mission qui s’annonce plus délicate que jamais, il va falloir dégraisser. Et ça tombe bien car les Madrilènes pourraient se débarrasser de leur jeune talent brésilien Rodrygo lors du prochain mercato estival. Selon les dernières news de ‘Todo Fichajes’ la Maison Blanche envisage de se séparer de son attaquant sud-américain afin de pouvoir libérer une place et ainsi préparer les potentielles arrivées d’Erling Haaland et Kylian Mbappé la saison prochaine.

Le Real Madrid évaluerait son transfert à 40 millions d’euros et plusieurs formations anglaises pourraient lancer une offensive. Ce serait le cas d’Arsenal, Liverpool, Newcastle, ou encore Aston Villa pour un joueur sous contrat avec le Real jusqu’en juin 2025.