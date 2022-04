Selon les informations de l’Équipe confirmées par RMC Sport, Mahdi Camara a été mis à pied avec effet immédiat pour cinq jours pour avoir frappé, Yanis Bourbia, le gardien remplaçant de l’équipe réserve évoluant en National 3.

Madhi Camara mis à pied. Le capitaine de l’AS Saint-Etienne lors de la première partie de saison a été écarté du groupe professionnel pour avoir agressé Yanis Bourbia, le gardien remplaçant de l’équipe réserve évoluant en National 3, comme l’explique l’Équipe et RMC Sport.

Dimanche, durant la rencontre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique de Marseille, la mère et le frère de Mahdi Camara auraient entendu des moqueries et des quolibets de la part de trois spectateurs à l’encontre des joueurs stéphanois, et notamment de Camara. Parmi ces trois personnes, il y aurait Yanis Bourbia, le gardien remplaçant de l’équipe réserve.

De retour à l’entrainement, Madhi Camara est allé dans le vestiaire de l’équipe réserve pour s’expliquer avec Yanis Bourbia. Selon nos informations, il s’agit plutôt d’une agression puisque le jeune gardien n’a pas eu le temps de réagir, ni de se défendre. L’Équipe explique que son « état de santé a d’ailleurs nécessité une hospitalisation, afin de lui poser notamment des points de suture », puisqu’il a le nez cassé et la bouche amochée.

Madhi Camara, ne jouera donc pas à Lorient, ce vendredi à 21h, pour la 31e journée de Ligue 1. Un match important dans la course au maintien.