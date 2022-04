Dimanche soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé, 5-1, contre Lorient en clôture de la 30e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, Neymar, qui a inscrit un doublé, a adressé un message aux supporters qui ont une nouvelle boycotté la rencontre.

Neymar est pleinement concentré sur la fin de saison du Paris Saint-Germain. Malgré la déception de l’élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, le numéro 10 brésilien envoie un message d’apaisement en direction des supporters.

« Je suis content de la victoire. On savait que ce championnat était difficile. On doit continuer à gagner et montrer qu’on veut ce 10e titre. Perdre, c’est très difficile. Ce qui s’est passé contre Madrid, ça nous a fait beaucoup de mal. On doit continuer d’aller de l’avant. On voulait aller au bout de la C1, mais malheureusement on a été éliminés. C’est difficile pour le public d’accepter la défaite, mais pour nous aussi cela a été dur », a expliqué le joueur le plus cher du monde au micro de Prime Vidéo.

Neymar, qui a été blessé une bonne partie de la saison, a joué 22 matchs toutes compétitions confondues pour 7 buts et 5 passes décisives.