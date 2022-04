Le Milan AC se rapproche petit à petit d’un accord avec le champion de France en titre, Lille pour une éventuelle arrivée du défenseur central néerlandais Sven Botman.

D’après les informations relayées par le journaliste Fabrizio Romano, Sven Botman pourrait évoluer sous la tunique des Rossoneri, la saison prochaine. Retenu par ses dirigeants en début de saison, le Néerlandais bénéficie bien d’un bon de sortie de la part de sa direction et il devrait terminer la saison en France, avant de filer vers le championnat italien. Arrivé en 2020 dans le nord de la France, il a énormément progressé et devrait rapporter une très belle somme d’argent aux nordistes avec un contrat qui expire en 2025. Après Mike Maignan et Rafael Leão, un autre joueur du LOSC pourrait rejoindre l’actuel leader de la Serie A…