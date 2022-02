Poussé vers la sortie, Eden Hazard est bradé par le Real Madrid qui souhaite s’en débarrasser au plus vite. Sur un siège éjectable, le Belge n’est plus estimé qu’à une vingtaine de millions d’euros.

Débarqué au Real Madrid avec la stature de star capable de pallier voire de remplacer Cristiano Ronaldo, Eden Hazard a déçu. Pour se l’accaparer et le déloger de son trône à Stamford Bridge, les Madrilènes ont déboursé 115 millions d’euros. Un montant exorbitant qui fait tâche quand on voit, 3 ans plus tard, son rendement. Le Belge n’est jamais parvenu à retrouver son véritable niveau lorsqu’il portait la tunique madrilène. Cette saison, il a été très peu utilisé par Carlo Ancelotti, (22 rencontres, 877 minutes, 1 but, 2 passes) mais n’a pas foncièrement mérité plus. Le Real Madrid le pousse vers la sortie.

Annoncé de retour chez les Blues de Chelsea, Eden Hazard conserve une belle côte en Premier League malgré des dernières saisons plus que mitigées. Pour le voir quitter le club, les dirigeants du Real Madrid sont prêts à tout, même à brader l’un des plus gros transferts de leur histoire. Selon les informations révélées par la presse espagnole, les Madrilènes auraient fixé son prix à une vingtaine de millions. Une somme qui peut être jugée dérisoire tant on connaît son réel talent.