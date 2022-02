Annoncé comme le digne successeur de Cristiano Ronaldo, Eden Hazard n’aura jamais réussi à s’imposer au Real Madrid. Quelques années plus tard, l’international belge s’apprête à quitter la Maison Blanche.

En grande difficulté à Madrid, l’ancienne star du LOSC ou encore de Chelsea est plus que jamais sur le départ même si son club peine à lui trouver une porte de sortie, notamment avec un salaire de 20 millions d’euros par an. Malgré tout, Chelsea et une autre formation de Premier League ont entamé des négociations comme le révèle le journaliste Ramon Alvarez de Mon. Rappelons que les Merengues ont déboursé près de 115 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international belge. Il n’a marqué que 6 buts en 65 matchs, toutes compétitions confondues, depuis 2019. Son contrat court jusqu’en juin 2024.