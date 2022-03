Souvent critiqué pour ses choix, Jorge Sampaoli est contesté. Son utilisation de son buteur phare Arkadiusz Milik crée des tensions dans le vestiaire comme dans la presse.

Les tensions montent à l’Olympique de Marseille. Une guerre semble se jouer en interne entre Arkadiusz Milik et Dimitri Payet alors que l’un ne pourrait pas jouer avec l’autre. Un problème tactique que Jorge Sampaoli ne parvient pas à délier. L’Argentin a fait son choix entre les deux hommes en donnant sa confiance au Français. Une décision qui fait des émules. Le Polonais réalise une saison pourtant plus que correcte avec 16 buts inscris en 26 rencontres disputées. Une mise à l’écart que ne comprend pas Eric Di Meco. Présent sur les antennes de RMC, le consultant s’en est pris à Pablo Longoria.

« J’ai connu un grand président qui, après le match de dimanche soir, s’il avait vu Luis Henrique rentrer sur le terrain à la place de Milik serait descendu directement dans le vestiaire demander des comptes à l’entraîneur. »

Présent à l’antenne, Pablo Longoria lui a répondu : « Ce sont des questions de management complètement différentes. Je ne peux pas…« , avant d’être brutalement couper par son opposant : « Moi je pars du principe que l’entraîneur est là ponctuellement, il travaille sur l’instantané. Vous, vous êtes là pour travailler sur le long terme. Et je pense que si on continue de le traiter comme ça, Milik voudra partir à la fin de l’année et ça, ça va être votre problème à un moment donné. »

Une qualification en Ligue des Champions à l’issue de la saison ainsi qu’une belle campagne de Ligue Europa Conférence devraient calmer les tensions. Des objectifs pour le moment en bonne voie.