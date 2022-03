Le FC Nantes vit un véritable conte de fée ! Opposé à l’AS Monaco, les Canaris ont réalisé un nouvel exploit en se qualifiant en finale de la Coupe de France. Un moment teinté d’émotions pour Antoine Kombouaré.

Il y a six mois, le FC Nantes était au bord du gouffre à la lutte pour son maintien en barrages. Un couperet que les Canaris ont évité de justesse grâce au travail d’Antoine Kombouaré. Engagé pour une mission sauvetage, le pompier de service a apporté un nouvel allant aux Nantais, désormais sur le toit du monde. Septième en Ligue avec 39 points au compteur, Nantes surprend et vient de frapper un grand coup sur le plan national en disposant de l’AS Monaco. Une victoire significative qui envoie Antoine Kombouaré et ses hommes en finale de la Coupe de France. Un titre inespéré proche d’être réel. Une qualification symbolique et teinté d’émotions pour le technicien français.

« C’est une énorme satisfaction, de la fierté et des choses qui dépassent l’entendement. J’ai vu les gens envahir le stade. Il y a beaucoup d’émotions. C’est un moment assez rare. C’est très beau ce qu’on est en train de vivre. On a envie de continuer à rêver et prendre ce plaisir que les joueurs nous donnent. On savait que Monaco était une grande équipe, avec de grosses individualités. On l’a vu, surtout en première période. On fait une très bonne entame, mais on a beaucoup souffert. […] On a mieux contrôlé la seconde période. On a rencontré un adversaire redoutable qui nous a posé beaucoup de problèmes » a déclaré Antoine Kombouaré en conférence de presse.