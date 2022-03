Aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022, qui se sont tenus en février de cette année, le Japon a établi un nouveau record de nombre total de médailles avec 18 remportées par des athlètes dans une grande variété de disciplines.

L’histoire du Japon aux JO d’hiver

Lorsque les Jeux olympiques d’hiver ont eu lieu pour la première fois au pied du Mont Blanc à Chamonix, en France, en 1924, les Jeux olympiques d’été en été à leur 28e édition. Il aura néanmoins fallu attendre les Jeux de 1928, à Saint-Moritz, pour que le Japon participe avec une équipe de six sportifs inscrits à l’épreuve de ski de fond. Cependant, l’équipe est rentrée chez elle sans aucune médaille.

Deux Jeux olympiques d’hiver, qui devaient se tenir à Sapporo, au Japon, en 1940 et à Cortina d’Ampezzo, en Italie, en 1944, ont été annulés en raison de la Seconde Guerre mondiale. Bien que les jeux aient commencé en 1948 à Saint-Moritz, en Suisse, les puissances de l’Axe, le Japon et l’Allemagne, n’ont pas été invitées à y participer.

Le Japon a obtenu sa première médaille aux Jeux olympiques d’hiver de Cortina d’Ampezzo en 1956, lorsque Igaya Chiharu a remporté l’argent dans l’épreuve masculine de slalom en ski alpin. Puis, lorsque le Japon a accueilli les Jeux olympiques d’hiver pour la première fois à Sapporo en 1972, l’équipe hôte a remporté trois médailles : une d’or, une d’argent et une de bronze.

Une victoire sans précédent du Japon aux Jeux d’hiver de 2022

De 1980 à Lake Placid aux États-Unis jusqu’en 2022, le Japon a remporté des médailles lors de 12 jeux d’hiver consécutifs, dont cinq d’or, une d’argent et quatre de bronze à Nagano en 1998. Il y a quatre ans, à Pyeongchang, en Corée du Sud, le Japon a remporté 13 médailles dans 13 épreuves distinctes.

En 2022, Pékin est devenue la quatrième ville d’Asie à organiser les Jeux olympiques d’hiver, après Sapporo en 1972, Nagano en 1998 et Pyeongchang en 2018, et elle est également devenue la première ville de l’histoire à accueillir à la fois les Jeux olympiques d’été et d’hiver.

Avec 18 médailles, le Japon et ses athlètes battent leur propre record de cinq médailles. Le décompte final étant de trois médailles d’or, six d’argent et neuf de bronze. Le Japon a notamment remporté une médaille d’or olympique en snowboard pour la première fois grâce à Ayumu Hirano tandis que la patineuse de vitesse Miho Takagi a remporté plus de médailles que tout autre olympien d’hiver japonais après avoir porté son total de médailles à sept, ajoutant une médaille d’or et trois d’argent au « ruban de glace » de la capitale chinoise. L’autre médaille d’or du pays a été décrochée en saut à ski à Ryoyu Kobayashi.

Les jeux se sont terminés avec le courage de l’équipe féminine de curling du Japon. Elles ont remporté l’argent, la meilleure médaille jamais remportée en curling par le pays, avant d’être vaincu par la Grande-Bretagne en finale.

Entre succès et froid diplomatique

Si les JO de Pékin ont été l’occasion, pour les amateurs de sport du monde entier, et en particulier japonais, de parier sur les résultats de leurs équipes nationales, ils ont également été le théâtre de brouilles diplomatiques à l’encontre de la Chine.

Le Japon a par exemple décidé de ne pas envoyer de délégation gouvernementale aux Jeux olympiques d’hiver de février à Pékin, une décision susceptible d’aggraver les tensions avec la Chine. La décision a fait suite à un boycott diplomatique des Jeux dirigé par les États-Unis en raison de préoccupations concernant les droits de l’homme en Chine, bien que le Japon ait évité de qualifier explicitement sa décision comme telle.

Le Japon, bien qu’étant un partenaire des États-Unis, entretient également des liens économiques étroits avec la Chine. Tokyo n’a donc pas envoyé de délégation gouvernementale aux Jeux d’hiver de 2022, mais a envoyé à la place des responsables ayant des liens directs avec les Jeux olympiques.

« Le Japon estime qu’il est important pour la Chine de garantir la liberté, le respect des droits humains fondamentaux et l’état de droit, qui sont des valeurs universelles de la communauté internationale », a déclaré le secrétaire en chef du cabinet Matsuno.