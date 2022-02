La flamme des Jeux Olympiques de Pékin s’est définitivement éteinte, ce dimanche. Ces Jeux ont été l’occasion pour les Bleus de briller, notamment grâce au grand Quentin Fillon-Maillet. D’ailleurs, la délégation tricolore n’est pas passée loin de son record de 15 médailles aux JO d’hiver, avec un total de 14 médailles empochées cette année.

La France figure à ce titre à la 10e place du tableau final des médailles. La Norvège domine le classement avec 37 médailles (dont 16 en or), devant l’Allemagne (27 médailles), et la Chine (15 médailles dont 9 en or). Retrouvez ci-dessous le classement final.