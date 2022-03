Chelsea est vente. Roman Abramovich a officialisé la nouvelle. Un changement brutal qui bouleverse les Blues et Thomas Tuchel, particulièrement touché par les événements.

« C’est un peu trop tôt car c’est une grande nouvelle. C’est un peu trop tôt pour parler car je ne peux penser qu’à Chelsea avec Roman Abramovitch. Donc c’est très difficile pour moi. Je n’ai pas encore compris que cela va s’arrêter. C’est un énorme changement. Je ne pense pas avoir besoin d’en parler, je n’en sais pas autant que vous le pensez peut-être. Je ne suis ni le PDG ni membre du conseil d’administration. Donc je suis certain que le club parlera à nous et aux joueurs. Je ne suis pas tellement inquiet parce que je me sens toujours privilégié et bien placé. Et j’espère toujours avoir la confiance pour le meilleur. Je ne suis pas tellement la personne qui s’inquiète des choses que je ne peux pas influencer. C’est une grande nouvelle, ce sera un grand changement, mais je n’ai jamais peur du changement et je vais me concentrer sur ce que je peux influencer« , a déclaré Thomas Tuchel devant la presse.

Pour rappel, à la suite de l’invasion russe en Ukraine, Roman Abramovich a pris la lourde décision de mettre Chelsea en vente.