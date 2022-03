En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara devrait quitter l’OM à l’issue de la saison. Un départ qui pourrait peser lourd et faire s’écrouler l’Olympique de Marseille.

A 22 ans, Boubacar Kamara est un leader incontesté à l’Olympique de Marseille. Le Marseillais est un joueur fondamental dans le système de Jorge Sampaoli qui pourrait être désœuvré dans les mois à venir. La tendance est à un départ pour le jeune marseillais qui pourrait signifier le début de la fin à Marseille.

« La vraie question est de savoir si Boubacar Kamara va rester ou non. Si l’OM va en Ligue des Champions, Kamara sera capital. Aujourd’hui on a l’impression qu’il est, à lui tout seul, l’équilibre de l’équipe. Le fait que l’OM ne prend que très peu de buts, c’est forcément que l’OM a une bonne défense, mais c’est également lié aux caractéristiques propres à Boubacar Kamara. On a l’impression qu’il est en avance sur tout. C’est le vrai point fort du côté de l’Olympique de Marseille« , a déclaré Jérôme Rothen dans l’émission Rothen s’enflamme.