Etincelant la saison dernière, Burak Yilmaz peine à retrouver son véritable niveau. Un Roi à deux visages qui exige un traitement particulier.

Cette saison, le LOSC n’a plus rien à voir avec celui qui est parvenu à tenir tête au Paris Saint-Germain. En Ligue 1, le Champion de France en titre est en perdition, embourbé en milieu de tableau. Des résultats en berne qui peuvent s’expliquer par les contre performances de Burak Yilmaz. Elément moteur des Dogues lors de l’exercice précédent, le Turc semble désormais avoir une mauvaise influence sur les siens. Son caractère fait suer son coach, Jocelyn Gourvennec.

« Burak est sanguin. Il peut être très calme mais aussi se montrer électrique. Il y a des moments où il convient de lui parler et d’autres non. J’échange beaucoup avec lui et on revoit ça à tête reposée dans un moment où l’émotion est retombée. Après, on est d’accord, ou pas, mais nos discussions sont toujours constructives« , a déclaré Jocelyn Gourvennec dans des propos accordés au Parisien.