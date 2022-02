Titulaire indiscutable au LOSC, Sven Botman devrait quitter le Nord cet été. Le Néerlandais séduit l’Europe mais rien n’est encore joué. Toujours dans la course, Newcastle United va formuler une offre XXL pour se l’accaparer.

Débarqué au LOSC en juillet 2020 en provenance de l’Ajax Amsterdam pour la modique somme de 8 millions d’euros, Sven Botman est une nouvelle trouvaille à accrocher au tableau de chasse de Luis Campos. Solide comme un roc, le Néerlandais est un grand artisan du titre et poursuit sa folle progression cette saison. Sous les ordres de Jocelyn Gourvennec, il continue de s’épanouir et de disputer l’ensemble des rencontres. Depuis le début de la saison, l’ancien de l’Ajax a su se montrer décisif dans tous les compartiments du jeu avec 3 buts inscris en 18 rencontres de Ligue 1. Des prestations remarquables qui attisent l’intérêt des plus grandes écuries en Europe.

Depuis plusieurs semaines, un duel se profile dans le dossier Sven Botman. Très avancé dans le dossier, le Milan AC aurait déjà noué un accord avec le joueur tandis que Newcastle essaie de rattraper son retard en entamant de bonnes négociations avec les dirigeants du LOSC. Selon plusieurs médias britanniques dont les informations viennent d’être relayées par Calcio Mercato, les Magpies seraient prêts à formuler une offre exorbitante qui pourrait augmenter sa proposition initiale avec 35 millions d’euros de bonus. Si ce montant additionnel s’ajoute aux chiffres mentionnées lors du mercato hivernal, l’opération pourrait avoisiner les 70 millions d’euros. Une énorme rentrée financière pour le LOSC. Reste désormais à connaître la nature de ces bonus pour déterminer s’il serait facile, ou non, à atteindre.